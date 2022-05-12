Товарооборот между Россией и Китаем в 2022 году вырос на 26%

Товарооборот между Россией и Китаем в январе – апреле 2022 года вырос на 25,9%, достигнув $51 млрд. Об этом сообщил директор Центра политического анализа Павел Данилин, передает «Интерфакс».

По его словам, экспорт из КНР в Российскую Федерацию вырос на 11%, а импорт российских товаров и услуг — почти на 38%.

«Положительно сальдо России в январе – апреле достигло $30 млрд. Это очень хороший показатель, говорит о силе нашей экономики», — сказал Данилин в ходе заседания экспертного «круглого стола» в Москве.

Он уточнил, что около 70% стоимости товаров, которые Китай приобретает у России, приходится на газ и уголь, но РФ продает и медь, медную руду, древесину, морепродукты.

КНР в свою очередь экспортирует промышленное, специализированное оборудование, игрушки, обувь, транспортные средства, кондиционеры и компьютеры.

По мнению Данилина, РФ и КНР в условиях введенных Западом санкций могут достичь показателей годового оборота в $200 млрд значительно раньше, чем это было запланировано изначально.

Ранее главное таможенное управление (ГТУ) КНР сообщило, что за первые четыре месяца 2022 года товарооборот России и Китая увеличился на 25,9%, до $51,09 млрд.