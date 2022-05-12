Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
РКН составил протокол на Internet Archive за неудаление... 16:21
В Латвии предложили создать «концлагерь» рядом с памятником Освободителям... 16:18
Бузова заявила, что ей предложили две главные роли в спектаклях 16:18
Бездомный в Новороссийске сгорел заживо, пытаясь разжечь костер в мусорном баке 16:17
В Шереметьево проверяют все самолеты из-за сообщения о минировании 16:16
Внучка экс-президента Узбекистана опровергла слухи о воссоединении с блогером... 16:16
Бабкина ответила на внесение ее в список запрещенных на Украине артистов 16:16
«Самый красивый мужчина Китая» борется с хейтерами с помощью адвокатов 16:13
В Москве школьник получил акустическую травму на репетиции выпускного 16:13
В Великобритании собака спасла двухлетнюю девочку от похищения 16:12
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Товарооборот между Россией и Китаем в 2022 году вырос на 26%

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Товарооборот между Россией и Китаем в январе – апреле 2022 года вырос на 25,9%, достигнув $51 млрд. Об этом сообщил директор Центра политического анализа Павел Данилин, передает «Интерфакс».

По его словам, экспорт из КНР в Российскую Федерацию вырос на 11%, а импорт российских товаров и услуг — почти на 38%.

«Положительно сальдо России в январе – апреле достигло $30 млрд. Это очень хороший показатель, говорит о силе нашей экономики», — сказал Данилин в ходе заседания экспертного «круглого стола» в Москве.

Он уточнил, что около 70% стоимости товаров, которые Китай приобретает у России, приходится на газ и уголь, но РФ продает и медь, медную руду, древесину, морепродукты.

КНР в свою очередь экспортирует промышленное, специализированное оборудование, игрушки, обувь, транспортные средства, кондиционеры и компьютеры.

По мнению Данилина, РФ и КНР в условиях введенных Западом санкций могут достичь показателей годового оборота в $200 млрд значительно раньше, чем это было запланировано изначально.

Ранее главное таможенное управление (ГТУ) КНР сообщило, что за первые четыре месяца 2022 года товарооборот России и Китая увеличился на 25,9%, до $51,09 млрд.

Все новости на тему:
Китай — Россия
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть