ФАС в ответ на просьбу проверить стоимость яиц напомнила, что цены регулирует рынок

Федеральная антимонопольная служба получила письмо от производителей яиц с просьбой проверить ценообразование в магазинах. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ФАС.

Накануне компании попросили ведомство разобраться с ситуацией в апреле, когда они снижали отпускные цены для ритейла в связи с сезонным спросом, а торговые сети доводили свою наценку до 40%.

В ФАС в ответ напомнили, что цены и наценки на продукты питания не регулируются государством, а рынок является конкурентным.

«Антимонопольное ведомство напоминает, что на данный момент цены и наценки на продукты питания не регулируются государством. Рынок является конкурентным, с большим количеством участников. Кроме того, яйца относятся к социально значимым продуктам питания, на отдельные категории которых в январе 2022 года по предложению ФАС России федеральные торговые сети добровольно ограничили наценки на уровне 10%», — пояснили представители ФАС.

Как отметили в службе, ритейлеры регулярно отчитываются о соблюдении добровольного самоограничения на социально значимые продукты. Так, 6 мая X5 Retail group и АО «Тандер» направили в ФАС России отчеты, из которых следует, что наценки на отдельные категории куриных яиц сохраняются ниже 10%.

11 мая производители яиц попросили ФАС проверить ценообразование на яйца в магазинах из-за низких закупочных цен. Письмо в ведомство направил «Росптицесоюз». Там отметили, что, несмотря на сезонный спрос на яйца в апреле, отпускные цены снижались. У ряда компаний они опустились до себестоимости за десять штук в районе 45 руб. Однако цены в торговых сетях не меняются, а их наценка составляет 40%. Из-за снижения отпускных цен при высоких затратах может произойти банкротство птицефабрик и сокращение производства.