Свыше 1 млн человек купили бытовую технику и электронику дешевле благодаря «СберСпасибо»

В I квартале 2022 года на СберМегаМаркете количество заказов бытовой техники и электроники с бонусами от «СберСпасибо» увеличилось в 6 раз по сравнению с общим объемом в 2021 году, сообщает пресс-служба Сбера. В результате сэкономить на покупках смогли более миллиона человек.

Согласно данным исследования, проведенного аналитиками Сбера, количество заказов в категории электроника и бытовая техника на СберМегаМаркете в I квартале 2022 года подскочило в 6,7 раза (или на 570%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом почти половина заказов на маркетплейсе (42,7%) были совершены с применением бонусов «СберСпасибо». По данным исследователей, с 1 января по 31 марта 2022 года объем списаний бонусов на товары электроники и бытовой техники на СберМегаМаркете вырос почти в шесть раз по сравнению с общим объемом в 2021 году.

«Чаще всего с бонусами от СберСпасибо на СберМегаМаркете в категории «Электроника и бытовая техника» покупали мелкую технику для кухни (17,15% от общего количества заказов с применением бонусов), мобильные телефоны и аксессуары (14,11%); товары для красоты и здоровья (13,52%); компьютеры и комплектующие (10,42%); наушники и аксессуары (9,07%); технику для дома (9,03%), а также телевизоры и аксессуары, умные часы и браслеты, климатическую технику и другое», — сообщил директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо» Андрей Писарев.

Суммарно на покупки в СберМегаМаркете в I квартале 2022 года участники программы лояльности списали уже 1,1 млрд бонусов в категории «Электроника и бытовая техника». Активнее всего совершали покупки с бонусами жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Свердловской, Нижегородской областей и Краснодарского края.

Всего на СберМегаМаркете в 2022 году бонусами при покупках в категории воспользовалось 1,1 млн клиентов. А среднемесячная доля списывающих бонусы клиентов СберСпасибо на покупки у всех партнеров в категории «Электроника и бытовая техника» за 2022 год — 53%, в то время как в 2021 году — 23 %, а в 2020 году — 8%.