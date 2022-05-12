Добыча нефти в мире снизилась до 98,1 млн баррелей в сутки из-за России

Добыча нефти в мире в апреле 2022 года снизилась до 98,1 млн баррелей в сутки из-за сокращения добычи Россией. Об этом сообщает Международное энергетическое агентство (МЭА).

«В апреле Россия сократила добычу почти на 1 млн баррелей в сутки, что привело к снижению мировых поставок нефти на 710 тыс. баррелей в сутки, до 98,1 млн баррелей»,— отметили в докладе организации.

В документе указали, что острый дефицит из-за российских поставок можно будет избежать за счет растущих объемов ОПЕК+ с Ближнего Востока и США. Во всем мире, крое России, добыча нефти должна вырасти минимум на 3 млн баррелей в сутки с мая по декабрь 2022 года.

В начале мая глава британской нефтегазовой компании Бернард Луни заявил, что в России общая добыча нефти сократилась на 1 млн баррелей в сутки. По его словам, когда новые антироссийские санкции вступят в силу, добыча нефти в России может сократиться еще в два раза от этих цифр.

Позже вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия рассчитывает увеличить добычу нефти в мае по сравнению с апрельскими показателями.