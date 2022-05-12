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«Ъ»: Сбер отказался от покупки торговой сети «Стокманн»

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Александр Демьянчук/ТАСС

Крупная сделка по покупке Сбером сети магазинов «Стокманн» в России сорвалась из-за западных санкций против банка. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Как рассказали изданию гендиректор «Стокманна» Геннадий Левкин и представитель Сбера, соглашение о продаже было отменено по обоюдной договоренности сторон.

При этом собеседник газеты в инвесткругах высказал мнение, что причиной срыва сделки могли стать западные санкции в отношении Сбербанка.

Как отмечает издание, соглашение о покупке Сбером 100% доли сети магазинов было подписано еще в январе этого года. Эксперты оценили весь бизнес сети в 1–1,5 млрд руб. Несмотря на срыв сделки в Сбере утверждают, что товары «Стокманна» будут представлены на «СберМегаМаркете».

Ранее Германия и некоторые другие страны Евросоюза потребовали изменить подготовленный Еврокомиссией проект шестого пакета санкций в отношении России. ФРГ, в частности, попросила, ужесточить меры в отношении Сбербанка, а также ограничить сотрудничество с РФ в сфере мирного атома. Предложенный ЕК пакет предусматривает отключение данного российского банка от международной межбанковской системы SWIFT.

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