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Зампред Банка России Алексеев покидает пост

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Заместитель председателя Центробанка России Михаил Алексеев уходит с должности.

«Заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев принял решение продолжить карьеру вне Банка России и покинет свой пост с 1 июня 2022 года», — говорится в публикации на сайте регулятора.

На его должность назначили Сергея Белова, который будет курировать работу Департамента наличного денежного обращения, Объединения «РОСИНКАС», а также деятельность Департамента полевых учреждений.

Алексеев занимал должность зампредседателя с октября 2020 года. До этого он в течение 12 лет был председателем правления АО «ЮниКредит Банк ». Также Алексеев является доктором экономический наук и деканом факультета «Международные экономические отношения» Финансового университета при правительстве Российской Федерации.

В начала этого года в ЦБ произошли серьезные кадровые перестановки. В марте Банк России покинул первый заместитель Председателя Банка России Сергей Швецов, в январе сложил свои полномочия еще один зампредседателя ЦБ Дмитрий Скобелкин.

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