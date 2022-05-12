Продажи смартфонов в России сократились почти на треть за месяц

Продажи смартфонов на российском рынке в апреле снизились на 30%. Об этом пишет «Коммерсант».

По данным ритейлеров, рынок смартфонов в РФ сократился в апреле год к году на 30% в штуках и деньгах. При этом спрос покупателей сместился на более дешевые модели. Кроме того, люди сейчас просто желают придержать свои накопления.

По словам аналитиков, поставки устройств продолжают идти в Россию достаточно регулярно. Однако их объемы меньше, чем в предыдущие годы. Кроме того, сейчас дистрибуторы стараются делать закупки очень аккуратно из-за возможного колебания курса рубля.

Эксперты сошлись во мнении, что увеличение спроса на смартфоны в России пока невозможно, при этом цены могут немного снизиться. Кроме того, заметную долю рынка могут занять бюджетные модели смартфонов из Китая благодаря их распродажам и хорошему маркетингу.

В конце апреля в исследовании Counterpoint Research сообщалось, что рынок восстановленных смартфонов вырос на 15% в 2021 году по сравнению с предыдущим годом, опередив рост спроса на новые смартфоны на 4,5%. Отмечается, что отремонтированные гаджеты набирают все большую популярность не только среди потребителей, но и операторов связи и производителей смартфонов.