В Госдуме предложили продавать ресурсы России только за рубли

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев предложил проводить международную торговлю ключевыми национальными российскими ресурсами только в рублях.

«Государственные дела, такие как продажа голубого топлива, энергоресурсов, нефти, меди, руды, угля, древесины, такие ключевые недра пусть будут добры покупать в рублях. Это усиливает нашу валюту», — сказал он URA.RU.

Депутат добавил, что при продаже в другой валюте, пусть и более распространенной, Россия усиливает другую валюту.

По его словам, основная сложность заключается не в физической возможности оплаты за рубли, а в психологической. Хамзаев считает, что некоторые страны не готовы торговать с Россией в ее валюте, поскольку привыкли к тому, что нужно делать иначе. При этом операции в бизнес-секторе могут осуществляться в любой валюте.

23 марта президент РФ Владимир Путин поручил перевести в рубли расчеты за поставки российского газа «недружественным странам». Указ вступил в силу с 1 апреля.