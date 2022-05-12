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Аналитик Журавлев заявил о неопределенности на мировом рынке валюты из-за инфляции

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На мировом рынке валюты растет неопределенность из-за инфляции. Об этом агентству «Прайм» заявил начальник отдела аналитики и взаимодействия с инвесторами банка «Ренессанс Кредит» Павел Журавлев.

По словам Журавлева, основной причиной волатильности рынка валют является инфляция. Например, в Европе рост индекса потребительских цен на конец апреля составил 7,5%, а в США – 8,5%.

«На фоне роста дефицита торгового баланса США до $85 млрд по данным января, вызванного снижением объема экспорта относительно объема импортируемых товаров, неопределенность дальнейшей динамики торгового оборота может также повлиять на волатильность курса доллара по отношению к валютам основных торговых партнеров», — отметил эксперт.

Он добавил, что дополнительным источником мировой нестабильности сейчас является ситуация вокруг Украины, а также связанные с ней решение Евросоюза об отказе от российских ресурсов. Все это приводит к росту цен на углеводороды, разгоняя инфляцию еще сильнее.

10 мая финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что серьезного шторма на валютном рынке ждать не стоит до момента отмены обязательной продажи валютной выручки экспортерами и разрешения продавать нерезидентам российские акции.

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