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В Австрии предрекли немцам «тяжелые времена» при отказе от газа из России

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: ФРГ ждут очень трудные времена при эмбарго на газ из России

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Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль полагает, что возможное введение эмбарго на российский газ приведет к «очень тяжелым временам» в Германии. Об этом пишет RT.

По ее словам, Немецкий центральный банк выражает опасения относительно последствий эмбарго — регулятор полагает, что оно повлекло бы прежде всего огромные убытки в сфере промышленности.

В качестве примера сама Кнайсль привела химическую отрасль Германии — здесь запрет на импорт российского газа привел бы «к массовым увольнениям работников вкупе с рецессией гораздо больших масштабов, чем прогнозируют экономисты».

Ранее немецкий экономист Ахим Тругер заявил, что прекращение поставок российского газа может привести к потере сотен тысяч рабочих мест в Германии.

Также сообщалось, что ФРГ готовит «кризисный план» на случай внезапного прекращения поставок газа из РФ.

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