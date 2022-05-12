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В Турции заявили, что «Европа расколота надвое»

Турецкий экономист Карагель: вопрос поставок российского газа привел к расколу Европы

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Jean-Francois Badias/AP

Турецкий экономист Эрдал Карагель в комментарии для Yeni Safak заявил о том, что Европа раскололась надвое из-за вопросов о поставках российского газа.

Эксперт полагает, что некоторые страны Европы столкнутся с повышенными рисками в связи с прекращением импорта природного газа из России.
Он напомнил, что Германия, одна из ведущих экономик Европы, импортирует около 40% потребляемого природного газа из России, Франция импортирует 25%, Италия — около половины.

Однако, например, Британия и Испания менее зависимы от топлива из России.

«Многие страны полностью зависят от России, разногласия сторон по поводу того, как и когда они решат этот вопрос, продолжаются. Они не получили полной выгоды от просьбы России выполнить опцию оплаты энергоносителей в рублях. Поэтому они разделены надвое. Потому что высокие темпы газовой зависимости от России не прекратятся сразу, и есть большие опасения, что она вызовет экономический спад», — пишет Карагель.

Ранее немецкий экономист Ахим Тругер заявил, что прекращение поставок российского газа может привести к потере сотен тысяч рабочих мест в Германии.

Также сообщалось, что ФРГ готовит «кризисный план» на случай внезапного прекращения поставок газа из РФ.

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