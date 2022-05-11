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ЦБ назвал кризис 2022 года «одним из самых существенных вызовов»

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Банк России в своем докладе о денежно-кредитной политике назвал кризис текущего года «одним из самых существенных вызовов» с 1990-х годов. Документ опубликован на сайте регулятора.

Эксперты ЦБ указывают на то, что сокращение внешней торговли и экспортных возможностей приведет к тому, что «в новом равновесии доля экспорта в экономике будет ниже исторических средних значений». В основном, российские компании будут сконцентрированы на производстве для внутреннего рынка, добавили они.

«По оценке Банка России, экономика пройдет большую часть пути адаптации уже к середине 2023 г. – сформируются новые экономические связи и рынки сбыта, появятся заделы для локализации производств <...> В 2024 г. новое равновесие будет обретать устойчивые контуры, восстановительный прирост ВВП по итогам года составит 2,5 – 3,5%», — говорится в докладе.

Ранее газета «Коммерсант» писала, что девелоперы могут сократить объем вложений в новые строительные площадки на треть. Эксперты отметили, что в 2021 году девелоперы инвестировали в площадки под строительство 215 млрд руб. Однако на фоне усиливающихся санкций и экономических проблем в 2022 году этот показатель может упасть на 34%, до 140 млрд руб.

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