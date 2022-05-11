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Центробанк заявил, что международные резервы России снизились до 593 млрд рублей

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Общий объем международных резервов России в начале мая составил $593,052 млрд. Данные об этом опубликовала пресс-служба Банка России на своем сайте.

В Центробанке уточняют, что месяцем ранее, по состоянию на 1 апреля, объем международных резервов составлял $606,409 млрд.

Ранее пресс-служба регулятора сообщала, что международные золотовалютные резервы России в период с 1 по 8 апреля выросли на 0,5%. В денежном эквиваленте показатель составил $609,4 млрд.

В конце прошлой недели председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что из-за санкций страна лишилась доступа к $300 млрд своих золотовалютных резервов. То есть государство лишилось, примерно, половины их объема. «Это золото, юани, и они не дают возможности управлять ситуацией с валютой на внутреннем рынке», — сказала тогда она.

Из-за этого Москва обратилась в суд с исками, чтобы оспорить заморозки международных резервов страны, а также вернуть доступ к ним.

В начале недели руководитель отдела аналитики и исследований Accent Capital Елена Михайлова перечислила факторы, которые могут сыграть решающую роль в изменении курса рубля.

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