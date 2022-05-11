Антироссийские санкции сказались на работе крупнейшего порта Европы

Санкции в отношении России оказали негативное влияние на работу крупнейшего порта в Европе, расположенного в Роттердаме, и последствия этих ограничений будут нарастать до конца года. Об этом заявил в интервью Bloomberg глава администрации порта Аллард Кастелейн.

Он пояснил, что пока санкции оказали «относительно ограниченное» влияние на работу порта. При этом каждый новый пакет ограничительных мер «по-своему влияет» на логистические цепочки. Так, если ограничения связаны с ценностью товаров, то все эти товары и контейнеры должны проверяться, и таким образом есть риск создания затора в цепочке поставок.

«Пока мы видим возрастающее воздействие [санкций], но это началось где-то в середине первого квартала, мы ожидаем более значительного влияния в оставшуюся часть года», — ответил Кастелейн на вопрос о том, как отразились антироссийские санкции на работе порта.

Евросоюз начал вводить санкции против России сразу после признания ею независимости Донецкой и Луганской народных республик 21 февраля 2022 года. Согласно данным базы по отслеживанию санкций Castellum.ai, на 29 апреля против РФ было введено около 7,4 тыс. новых ограничений.

В целом санкции направлены на финансовую, энергетическую и транспортную отрасли, поставки товаров, технологий и оборудования, а также визовую политику. Так, ряд крупных российских банков уже отключили от системы межбанковских платежей SWIFT. Кроме того, на территории России была приостановлена деятельность платежных систем MasterCard и Visa.

Пятым пакетом санкций ЕС запретил заходы российских судов в свои порты, согласовал эмбарго на поставки российского угля, которое вступит в силу уже в конце лета 2022 года. В Россию также запретили ввозить реактивное топливо, квантовые компьютеры и полупроводники. Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».