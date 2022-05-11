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Россия и Белоруссия перейдут на расчеты за газ в российских рублях

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Россия и Белоруссия изменили соглашение о поставках газа, которое определяет условия формирования цены на природный газ с апреля до конца текущего года. Также договор предусматривает переход на оплату газа в российских рублях, сообщает в своем Telegram-канале Минэнерго РФ.

Протоколы о внесении изменений в межправительственное соглашение подписали министр энергетики России Николай Шульгинов и глава белорусского Минэнерго Виктор Каранкевич.

Шульгинов указал на последовательное развитие и высокий потенциал взаимодействия двух стран по всем направлениям в энергетике, отметив, что газовая отрасль по-прежнему является «флагманом сотрудничества» Москвы и Минска.

«Российская сторона в полной мере продолжает выполнять взятые на себя обязательства по поставке энергоресурсов, реализуются соответствующие программы по формированию объединенных рынков», — добавил он.

Ранее вице-премьер Белоруссии Юрий Назаров сообщил, что Москва и Минск скорректировали межправительственное соглашение о ценообразовании на поставляемый республике газ до конца 2022 года.

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Отношения России и Белоруссии
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