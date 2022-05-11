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Сбербанк начал предоставлять малому бизнесу бесплатные онлайн-консультации с переводом на жестовый язык

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Сбербанк предоставил возможность предпринимателям с нарушением слуха получать онлайн-консультации на русском жестовом языке.

Данная опция доступна на сайте банка в разделе «Малому бизнесу и ИП». После запроса переводчик русского жестового языка подключается к видеозвонку необходимого консультанта, чтобы помочь клиенту выбрать нужные банковские услуги.

Также клиент может получить услуги на русском жестовом языке в офисе банка. Для этого необходимо попросить сотрудника, чтобы он подключил переводчика банка дистанционно.

«Одно из ключевых направлений ESG-политики Сбера — это развитие инклюзии и доступной среды. Поэтому мы постоянно работаем над улучшением наших сервисов, делая их максимально удобными и доступными для всех клиентов. У нас уже есть широкая линейка продуктов, которые можно подключить удаленно, а теперь у предпринимателей с нарушением слуха появилась возможность получать консультации в комфортном для них формате», — отметил директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка Алексей Шашкин.

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