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Добросовестные налогоплательщики могут получить привилегии при госзакупках

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

В правительстве обсуждают возможность для организаций из будущего рейтинга добросовестных налогоплательщиков в получении преференций при госзакупках. Об этом пишет РБК, ссылаясь на свои источники.

Для борьбы с недобросовестной конкуренцией при госзакупках власти прорабатывают возможность недопуска к участию в конкретных закупках тех компаний, которые не доказали свою работу вбелую. То есть нахождение в рейтинге добросовестных налогоплательщиков будет неким аналогом предквалификации для участия, отметили источники.

В Минфине заявили, что информацию о возможных привилегиях при госзакупках не получали. Однако добавили, что преференции, согласно договору Евразийского экономического союза (ЕАЭС), может получать ограниченное число лиц. Введение же приоритета для компаний из рейтинга будет означать нарушение договора ЕАЭС в части предоставления равных условий всем участникам госзакупок.

Эксперты сошлись во мнении, что механизм госзакупок еще далек от идеального состояния. С одной стороны, есть польза в отсеивании возможных фирм-однодневок, ограничивая явные схемы распила средств. Однако, с другой стороны, введение рейтинга может превратить его в средство давления на бизнес.

В начале апреля в рамках пленарной дискуссии на XVII Всероссийском Форуме-выставке «Госзаказ» ПСБ предложил ряд решений, которые будут способствовать дальнейшему упрощению процедур, связанных с приобретением или поставкой товаров, работ и услуг для государственных или муниципальных нужд.

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