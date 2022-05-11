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Депутаты Госдумы захотели увеличить россиянам зарплату

В Госдуме внесли законопроект о минимальной зарплате не ниже МРОТ

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В Государственную думу внесен законопроект с поправками к Трудовому кодексу (ТК РФ), в котором подчеркивается, что минимальная месячная зарплата без учета премий и компенсационных выплат не может быть меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ). Документ размещен на официальном сайте Госдумы.

Законопроект распространяется на те категории российских граждан, которые получают заработную плату на уровне МРОТ. В случае одобрения поправок, сотрудники организаций будут получать и МРОТ, и компенсации за переработки.

«Во многих организациях реального сектора экономики, бюджетной сферы, на государственной службе для значительной части работников установлены оклады ниже МРОТ, что является недопустимым и требует соответствующей корректировки», — прописано в соответствующем документе.

Федеральный МРОТ в России с 1 января 2022 года составляет 13 890 рублей.

Ранее сообщалось, что правительство представило предложения по дополнительной индексации пенсий и пособий. Об этом объявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

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