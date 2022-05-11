Эксперт назвал признаки, свидетельствующие о скором снижении цен

Специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов в разговоре с агенством «Прайм» назвал три признака, предвещающие скорое снижение цен.

По его словам, в первую очередь о скором снижении цен говорит уменьшение темпов инфляции, так как это свидетельствует о замедлении роста цен.

Также уменьшению ценников поспособствует налаживание логистических связей, означающее сокращение затрат на транспортировку продукции, и льготы со стороны государства.

Вавилов отметил, что снятие с России санкций, которое вероятно в будущем, вернет во многие отрасли конкуренцию. Тогда поставщики станут снижать цены и делать упор на улучшение качества продукции для повышения конкурентоспособности.

Ранее крупнейшие производители направили в Генпрокуратуру пояснения, в которых указали на невозможность снизить цены из-за подорожания логистики и стоимости упаковки.