Индекс конфликтности бизнеса в России достиг рекордного показателя

Индекс конфликтности деловой среды в России в первом квартале текущего года вырос до показателя 2,23, став историческим максимумом за всю историю наблюдений с 2017 года, сообщает РБК, ссылаясь на доклад инвестиционной компании А1 и Московской школы управления «Сколково».

Индекс конфликтности бизнеса высчитывается из информации о количестве представляющих интерес для корпоративного спора компаний, числе судебных исков по корпоративным статьям в судах и количестве упоминаний корпоративных конфликтов в СМИ.

Предыдущий рекорд с индексом 2,2 был зафиксирован во втором квартале прошлого года, после чего незначительно снизился. При этом, хоть нынешний показатель является рекордным, темпы роста индекса конфликтности замедлилась, следует из доклада.

По мнению разработчиков этого индекса, рост конфликтности связан с «трендом на повышение деловой активности» в связи с началом процесса завершения пандемии COVID-19.

Только 32% работодателей из числа коммерческих компаний планируют индексировать зарплаты всем своим сотрудникам. Такие расчеты «Газете.Ru» предоставила рекрутинговая компания HeadHunter. Среднее повышение составит 5% — ниже уровня инфляции. В Госдуме назвали такое повышение недостаточным. Депутаты считают, что нужно стремиться к индексации по уровню инфляции. Впрочем, парламентарии и представители профсоюзов отметили, что проблема возникла из-за санкций и неопределенности в экономике, и повышение даже на 5% — хоть что-то.