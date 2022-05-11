СМИ: в Финляндии остановили платежи Faberlic и арестовали имущество Гусева

В Финляндии остановлены платежи российской компании Faberlic и арестовано имущество главного редактора «Московского комсомольца» Павла Гусева. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat.

Платежи Faberlic были остановлены после того, как руководитель компании Алексей Нечаев, который также является депутатом Госдумы, попал под санкции ЕС.

«На практике это означает, что российская компания не может оплатить счета четырем финским организациям, ожидающим свои деньги. Власти заморозили эти выплаты», — говорится в материале.

Имущество Гусева было арестовано из-за попадания в санкционный список ЕС за распространение пропаганды. Речь идет о двух объектах недвижимости, уточняет газета.

Ранее сообщалось, что послы стран — членов Евросоюза в пятницу, 6 мая, обсудят шестой пакет антироссийских санкций. Также сообщается, что дипломаты проведут обсуждение ситуации в сфере продовольственной безопасности.