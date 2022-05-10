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Германия решила полностью отказаться от российских энергоресурсов

Глава МИД Германии Бербок заявила о полном отказе страны от российских энергоресурсов

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Global Look Press

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия сокращает зависимость от российских энергоресурсов до «нуля», и это навсегда. Об этом она сообщила на пресс-конференции в Киеве, передает РИА «Новости».

«Мы поняли более чем ясно, что экономическая зависимость не ведет к безопасности, если агрессору безразлично благосостояние своего народа. Поэтому мы сокращаем со всеми последствиями нашу зависимость от российских энергоносителей до нуля. И это навсегда», — сказала она.

Ранее Бербок заявила, что санкции против России не могут быть отозваны даже в случае эффекта от них для Германии.

До этого Германия и некоторые другие страны Евросоюза потребовали изменить подготовленный Еврокомиссией проект шестого пакета санкций в отношении России.

Как сообщается, ФРГ, в частности, попросила ужесточить меры в отношении Сбербанка. Предложенный ЕК пакет предусматривает отключение банка от международной межбанковской системы SWIFT.

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