Пивовары Германии потерпели убытки из-за ситуации на Украине

Пивоваренная индустрия Германии столкнулась с финансовыми потерями из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

«В ФРГ резко подскочили цены на упаковку, материалы, сырье и логистику. Вместе с этим, инфляционное давление губит потребительский спрос», — отметил руководитель объединения немецких пивоваров Хольгер Эйхеле.

Участники рынка добавили, что пивная отрасль не может оправиться от потрясений. Речь идет о снижении потребления пива в стране в связи с коронавирусом. Однако, не успев восстановиться после коронавирусных ограничений, пивовары столкнулись со сложностями из-за ситуации на Украине.

4 мая газета Bild написала, что цены на пиво в Германии могут вырасти на 30%, и пивовары сталкиваются с «огромном ценовым давлением». Например, электричество подорожало на 250%, пивоваренный солод — на 70%, европоддоны — на 150% в сравнении с ценами за 2021 год.