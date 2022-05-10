Аналитики ВЭБ.РФ предложили изменить подход в сфере привлечения мигрантов

Подход в сфере привлечения трудовых мигрантов в Россию необходимо изменить в пользу введения новых налоговых льгот и допуска приезжих к местному самоуправлению. Об этом пишет РБК, ссылаясь на доклад экспертов Института «ВЭБ.РФ».

Авторы доклада отметили, что перетекание трудовых ресурсов из стран Центральной Азии в Россию несет для всех сторон больше преимуществ, чем каких-то отрицательных последствий. Поэтому необходимо стимулировать мигрантов с помощью финансовых надбавок, налоговых льгот, а также программ вовлечения в процесс принятия решений на местном и муниципальном уровне.

Однако недостатками в вопросе привлечения мигрантов в Россию могут стать проблемы с ассимиляцией, ксенофобия, неустроенность проживания, оседание в неформальной занятости, радикализация и участие в преступной деятельности.

Аналитики «ВЭБ.РФ» посчитали, что для нивелирования отрицательных последствий необходимо создать комфортные условия как для работы, так и для жизни трудовых мигрантов.

8 мая депутат Государственной думы Российской Федерации Андрей Алехин заявил, что в условиях ухода с российского рынка зарубежных компаний властям РФ следует максимально ограничить приток мигрантов в страну.