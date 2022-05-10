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Назван средний возраст российского заемщика

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), российский заемщик продолжает «молодеть» — сейчас его средний возраст составляет 43,4 года. Об этом пишет RT.

Таким образом, по сравнению с прошлым годом он незначительно увеличился во всех возрастных категориях.

«От 40 до 49 лет — на 0,3 процентных пункта, а от 60 до 65 лет — на 0,1 п. п. Кроме того, в общей возрастной структуре заемщиков продолжает расти и доля граждан моложе 25 лет», — уточнил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

При этом доля заемщиков моложе 40 лет — за исключением упомянутых выше самых молодых — в целом продолжает сокращаться.

Ранее эксперт Центробанка рассказала «Газете.Ru», как сохранить денежное благополучие в условиях санкций без дополнительных рисков и потерь.

Также стало известно, что в марте отечественные банки отказывали в выдаче потребкредита 75% желающих.

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