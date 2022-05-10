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Биткойн ускоряет снижение после падения курса до минимума с лета 2021 года

Курс биткоина снизился еще на $3 тысячи

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Биткойн в ходе торговой сессии 10 мая снижается на 10,11%, до $30,5 тыс. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk на 02:44 мск. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.

9 мая цена биткоина снизилась до $33,49 тыс., что стало минимумом с лета 2021 года.

Биткоин после начала торгов подешевел на 3,35% и к 11.14 мск торговался на уровне $33,49 тыс. К 13.12 мск курс цифровой валюты составлял $33,39 тыс. (-3,59%).

Ранее вице-председатель компании Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Чарли Мангер во время ежегодного собрания акционеров компании заявил, что стоимость биткоина «очень вероятно» рухнет к нулю.

6 мая Moody's заявило о неэффективности криптовалют для России из-за санкций. В Moody's добавили, что криптовалюты не смогут помочь России в борьбе с санкциями Запада, которые ограничивают международные финансовые операции.

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