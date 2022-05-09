Bloomberg назвал самоубийством Запада остановку экспорта российской нефти

Аналитик Bloomberg Джулиан Ли заявил, что Евросоюзу нереально свести к нулю экспорт российской нефти.

Автор статьи рассказал, что Венгрия, Словакия и Хорватия выступили против отказа от российской нефти в течение полугода и поиск альтернативы создаст для них трудности. По мнению Ли, аналог нефти марки Urals можно получить путем смешивания других сортов, однако это будет стоить дороже. Аналитик выразил уверенность, что ЕС может сделать для этих стран исключение и это позволит им сохранить конкурентоспособность и прибыль.

Ли призвал определиться с тем, что в Европе подразумевают под российской нефтью. Он привел слова исполнительного директора Shell Plc Бена ван Бердена, который заявил, что если продукт «существенно переработан», то фактически он «теряет свое происхождение». Таким образом, топливо, экспортируемое с индийского НПЗ, перерабатывающего российскую нефть, следует считать индийским дизельным топливом.

По словам аналитика, альтернативой могло бы стать введение санкций на всю продукцию каждого нефтеперерабатывающего завода, перерабатывающего российскую нефть.

«Альтернативой могло бы стать введение санкций на всю продукцию каждого нефтеперерабатывающего завода, перерабатывающего российскую нефть. На мировом рынке, где предложение уже ограничено, особенно дизельного топлива, это было бы экономическим самоубийством», — подытожил Ли.