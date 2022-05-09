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Аналитик Арье заявила об отсутствии причин для роста цен на АЗС в ближайшие месяцы

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Мария Девахина/РИА «Новости»

В России в ближайшие месяцы нет причин для роста цен на топливо на автозаправочных станциях (АЗС). Об этом «Российской газете» заявила старший аналитик ИГ «Петромаркет» Мария Арье.

«В среднем по бензину снижение розничных цен небольшое — на 19 копеек, по дизельному топливу более значительное — на 50 копеек. Но после почти годового периода роста цен на АЗС тенденция весьма позитивная», — заявила Арье.

По ее словам, с конца февраля средние оптовые цены отечественных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) на бензин марки АИ-92 и АИ-95 опустились на 25% и 22% соответственно. Это произошло из-за профицита нефти, чьи запасы за месяц в хранилищах выросли на 8%.

Она добавила, что большое предложение топлива не сопровождается повышенным спросом. Из-за сложной экономической обстановки люди сокращают свои расходы. Также на снижение спроса повлияла внутренняя эмиграция, потеря работы и вынужденный переход на удаленную работу. Кроме того, начались сложности с поставками автозапчастей. Из-за этого люди просто стали меньше пользоваться автомобилем.

В конце апреля генеральный директор независимого агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов рассказал, что автозаправочные станции в России могут в скором времени начать завлекать клиентов скидками на бензин.

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