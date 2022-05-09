Глава Херсонской области заявил о начале выплат пенсий в рублях

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в регионе начали выплачивать пенсии в рублях. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, гривну продолжают использовать в области, однако сейчас в оборот входит и рубль.

«Геническ — самый ближний к Крыму город, там безопасность выше, чем в Херсоне, там начали уже пенсии выдавать в рублях. И постепенно будет идти наполнение рублем и естественно уменьшение хождения гривны», — сказал Сальдо.

Также он сообщил, что выплата российских единовременных пособий ветеранам Великой Отечественной войны в Херсонской области будет осуществлена в течение мая.

В середине марта Минобороны РФ сообщило, что российские военные взяли под контроль всю территорию Херсонской области на юге Украины. Так, в регионе было организовано вещание российских телеканалов и радио, началось восстановление торговых связей с Крымом.