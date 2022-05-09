В Германии спрогнозировали стагфляцию ЕС из-за ситуации на Украине

Экономика Евросоюза (ЕС) будет поражена сочетанием огромной инфляции и рецессии из-за ситуации на Украине. Об этом пишет немецкая газета Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

В издании отметили, что Европа в последнее время столкнулась с небывалым ростом цен на продукты. По сравнению с 2021 годом они поднялись на 7,5%. Кроме того, ЕС переживает самый серьезный рост инфляции за последние 23 года, начиная с основания еврозоны в 1999 году.

Эксперты сошлись во мнении, что из-за экстремально высоких цен на энергию и продукты, об экономическом буме не может быть и речи. В целом, развитие экономики Европы замедлилось, и осложняет эту ситуацию обстановка на Украине.

В конце апреля зампредседателя Еврокомиссии по ценностям и транспарентности Вера Юрова рассказала, что полный запрет на импорт газа РФ может повлечь серьезный энергетический кризис в ряде стран ЕС. По словам Юровой, сейчас ситуация с газом в Евросоюзе является непростой.