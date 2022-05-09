Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Ученые предположили, что ярко вспыхнувшая черная дыра пережила смену магнитных полюсов 15:28
Бастрыкин поручил установить обстоятельства нападения на российского посла... 15:24
МИД России выразил протест Польше из-за нападения на посла Андреева 15:22
Полицейские США показали, как ловят лихачей с помощью грэпплера 15:18
В Италии оценили траты на содержание задержанного имущества россиян 15:08
Наследный принц Саудовской Аравии поздравил Путина с Днем Победы 15:07
Названы самые производительные смартфоны 15:04
Дом Dior выпустил походные сандалии за $1000 15:04
Протасевич заявил, что расстался с заключенной в тюрьму Сапегой и женился... 15:00
Губерниев назвал воздухом слова главы РПЛ о намерении обратиться... 14:58
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В Германии спрогнозировали стагфляцию ЕС из-за ситуации на Украине

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Virginia Mayo/AP

Экономика Евросоюза (ЕС) будет поражена сочетанием огромной инфляции и рецессии из-за ситуации на Украине. Об этом пишет немецкая газета Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

В издании отметили, что Европа в последнее время столкнулась с небывалым ростом цен на продукты. По сравнению с 2021 годом они поднялись на 7,5%. Кроме того, ЕС переживает самый серьезный рост инфляции за последние 23 года, начиная с основания еврозоны в 1999 году.

Эксперты сошлись во мнении, что из-за экстремально высоких цен на энергию и продукты, об экономическом буме не может быть и речи. В целом, развитие экономики Европы замедлилось, и осложняет эту ситуацию обстановка на Украине.

В конце апреля зампредседателя Еврокомиссии по ценностям и транспарентности Вера Юрова рассказала, что полный запрет на импорт газа РФ может повлечь серьезный энергетический кризис в ряде стран ЕС. По словам Юровой, сейчас ситуация с газом в Евросоюзе является непростой.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть