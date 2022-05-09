Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
В ряде городов России отменена воздушная часть парада, посвященного 9 Мая 12:51
В Мариуполе зажгли Вечный огонь 12:51
За сутки в России выявлено 5030 новых случаев COVID-19 12:50
Историк Бальдруев рассказал, почему Россия стала ассоциироваться во всем мире... 12:50
«Барселона» намерена продать нападающего Делая в летнее трансферное окно 12:48
В Германии спрогнозировали стагфляцию ЕС из-за ситуации на Украине 12:48
Глава МИД Италии: направляемое Киеву оружие нельзя использовать для ударов... 12:37
Волейболистка Екатерина Гамова опубликовала редкое фото с сыном 12:36
Нюша объяснила, зачем уехала в Израиль 12:31
Украинские военные запустили «Точку-У» в район Новой Астрахани в ЛНР 12:31
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Цена на алюминий упала ниже $2800 за тонну впервые с 4 января

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Денис Абрамов/РИА «Новости»

В ходе торгов 9 мая стоимость алюминия упала ниже $2800 за тонну впервые с 4 января 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже металлов (LME).

В начале торгов цена алюминия в моменте опустилась до $2783 за тонну. К 10.45 мск цена металла немного поднялась, и падение замедлилось до $2792,5. После этого еще немного повысилась, до $2799,5 за тонну.

К 12.15 мск стоимость алюминия составляет $2832.

В конце марта «Норникель» и РУСАЛ зафиксировали цены на металлы на уровне февраля 2022 года для российских потребителей. Компании сделали это после рекомендации Минпромторга установить «прозрачные» цены на металлы в России.

22 марта глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что российские металлурги и ведомства договорились отвязать внутренние цены на металлы от цен на Лондонской бирже. По его словам, было принято решение рассчитывать внутренний рынок исходя из рублевой составляющей — в дальнейшем оно будет формировать и структуру цены внутреннего рынка.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть