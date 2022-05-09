Цена на алюминий упала ниже $2800 за тонну впервые с 4 января

В ходе торгов 9 мая стоимость алюминия упала ниже $2800 за тонну впервые с 4 января 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже металлов (LME).

В начале торгов цена алюминия в моменте опустилась до $2783 за тонну. К 10.45 мск цена металла немного поднялась, и падение замедлилось до $2792,5. После этого еще немного повысилась, до $2799,5 за тонну.

К 12.15 мск стоимость алюминия составляет $2832.

В конце марта «Норникель» и РУСАЛ зафиксировали цены на металлы на уровне февраля 2022 года для российских потребителей. Компании сделали это после рекомендации Минпромторга установить «прозрачные» цены на металлы в России.

22 марта глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что российские металлурги и ведомства договорились отвязать внутренние цены на металлы от цен на Лондонской бирже. По его словам, было принято решение рассчитывать внутренний рынок исходя из рублевой составляющей — в дальнейшем оно будет формировать и структуру цены внутреннего рынка.