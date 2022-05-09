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В России увидели первые признаки сдувания экономического «пузыря» в США

Экономит Гончарова заявила, что инфляция является признаком схлопывания экономического «пузыря» в США

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Pexels

Профессор кафедры экономики и финансов Волгоградского филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова Марина Гончарова рассказала в беседе с агентством «Прайм» о возможном схлопывании экономического «пузыря» США.

Она напомнила, что рост экономики Соединенных Штатов был вызван массовым печатанием долларов, которые были необходимы в международных расчетах, а также для формирования госрезервов и займов. Большая часть долларовой массы уходила в другие государства, а высокая ликвидность играла важную роль в обеспечении лидерства американской валюты в мире. Ее доля в расчетах на мировом рынке достигала приблизительно 85%. При этом доля реального продукта в совокупном ВВП США остается низкой, поскольку производство товаров находится в третьих странах, указала экономист.

По ее мнению, в силу вышеперечисленных факторов, подрыв авторитета доллара как резервной валюты и основного средства международных платежей, может стать причиной схлопывания американского экономического «пузыря». Эксперт также считает, что переход в международных расчетах на другие валюты после заморозки активов России, который сейчас происходит, может «выключить» доллар из большого числа международных сделок, что приведет к уменьшению спроса на него.

Гончарова наблюдает признаки сдувания американского «пузыря» в рекордной за последние 40 лет инфляции, повышении цен, дефиците товаров и продуктов в США.

Рост инфляции в США случился после того, как РФ начала специальную военную операцию на Украине. Так, президент США Джо Байден ввел запрет на импорт российских энергоносителей, в стране резко выросли цены на топливо. Журналисты Fox News, комментируя обвинения, звучащие из Белого дома, в адрес России по поводу происходящего в США, заявили, что политика Байдена принесла американцам лишь тяготы, а Соединенные Штаты столкнулись с новыми проблемами с цепочками поставок.

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