Болгария добивается от ЕК отсрочки эмбарго на российскую нефть на два года

Председатель комиссии по энергетике парламента Болгарии Радослав Рибарски заявил, что просит Еврокомиссию (ЕК) отложить на два года введение эмбарго на поставки российской нефти. Об этом он сообщил телеканалу bTV.

По его словам, если отсрочки не будет предоставлено, то Болгария наложит вето на коллективное решение.

Ранее глава Минэнерго Болгарии Александр Николов сообщил, что республика на следующей неделе попросит Европейскую комиссию (ЕК) отсрочить введение эмбарго на импорт российской нефти.

По словам Николова, Болгария будет искать способы работать в зависимости от решения ЕК во избежание рисков для нефтепереработки. В том числе Болгария сотрудничает с Румынией и Грецией по вопросу обнаружения альтернативы для газоснабжения региона.

На этой неделе ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что в рамках готовящегося шестого пакета санкций против России комиссия предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в Евросоюз. Отказ станет постепенным и займет время до конца 2022 года.