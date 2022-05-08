Вице-премьер Болгарии потребовала прекратить соревнования по антироссийским санкциям

Развивающиеся между западными государствами соревнования по введению санкционных ограничений в отношении России необходимо прекратить.

Такое мнение высказала вице-премьер и министр экономики Болгарии Корнелия Нинова, передает ФАН.

Она напомнила, что назначением данных рестрикций является остановка развития российской экономики, и с этой целью страны, как утверждается, намерены повлиять на финансирование специальной операции на Украине.

Однако, как отметила Нинова, нет никакой пользы от уничтожения чужой экономики, «при этом совершая самоубийство».