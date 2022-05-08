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Спрос россиян на аренду коттеджей в майские праздники вырос на 30%

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

В майские праздники на 30% вырос спрос россиян на аренду коттеджей и глэмпингов (включает в себя организованный и комфортный отдых на лоне дикой природы с элементами «роскоши» отеля: двуспальная кровать, мебель, кухонные принадлежности, душ и туалет, стоимость начинается от 5 тыс. руб.). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на основателя, владельца и гендиректора российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру Юрия Кузнецова.

«В данный момент на нашем сервисе забронированы почти все дома - около 80%. Не первый год растет доля глэмпингов (от англ. glamour и camping - гламурный кемпинг) и небольших домиков на двоих. В прошлом году спрос вырос на 20%», -— пояснил Кузнецов.

Ранее в «Суточно.ру» заявили о подорожании аренды жилья в майские праздники на курортах Краснодарского края. Средняя стоимость посуточной аренды жилья в Сочи на майские праздники 2022 года выросла на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 3910 руб. за ночь. По сравнению с прошлогодними показателями выросла стоимость аренды в Геленджике и Туапсе — на 56% и 38% соответственно. В Геленджике показатель достиг 3 410 руб. за сутки, в Туапсе — 2 420 руб. за сутки.

По данным Суточно.ру, самые популярные города на эти майские праздники – Санкт-Петербург, Казань, Москва, Нижний Новгород, Кисловодск, Калининград, Сочи, Ярославль, Минск, Волгоград. Если говорить о менее раскрученных направлениях, растет популярность Карелии (Сортавала, Рускеала, Хелюля, Вуорио, Лахденпохья) и Дагестана (Дербент, Гуниб, Дубки, Гоцатль Большой).

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