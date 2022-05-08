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Экономист Хестанов посоветовал россиянам не торопиться с продажей долларов и евро

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Экономист, эксперт по инвестициям Сергей Хестанов дал совет россиянам, у которых есть сбережения в долларах и евро. Об этом пишет sm.news.

«Для большинства россиян, не являющихся профессиональными валютными спекулянтами, более правильной будет выжидательная позиция», — прокомментировал экономист.

Ранее экономист Игорь Николаев посоветовал россиянам с накоплениями в иностранной валюте не избавляться от них, обменивая на рубли.

По словам эксперта, менять зарубежную валюту не стоит, если на то нет необходимости.

«Если есть срочная необходимость получить рубли, конечно, нужно продать валютные запасы. Если нет, то торопиться не нужно. Мы видим, что сейчас ограничения постепенно смягчаются, стало быть, ничто не помешает продать доллары позднее», — отметил Николаев.

Также российский экономит допустил, что в дальнейшем тенденция к ослаблению курса доллара может измениться. Как предполагает Николаев, в будущем, вероятно, обладатели евро и доллара смогут продать валюту выгоднее.

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