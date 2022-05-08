Глава Крыма Аксенов заявил о росте числа компаний, желающих работать на полуострове

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил об увеличении числа российских компаний и банков, которые хотят работать в Крыму. Об этом пишут РИА «Новости».

«Сейчас уже достаточно много банков и компаний, желающих войти в Крым, их число растет. Крупные торговые компании – я еще не готов сказать, все ли войдут. Тем не менее, уже видим, что есть позитивная динамика», - сказал Аксенов.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что после введения санкций против России все российские компании и банки смогут работать в Крыму.

«Сейчас есть все условия для того, чтобы крупные российские бизнес-структуры, которые, прямо скажем, раньше опасались каких-то санкционных мер... Теперь им [бизнесу] нечего бояться», — сказал Путин, выступая на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма.

«Теперь они могут спокойно приходить, включая, кстати, и банки, на полуостров и активно работать в регионе», — добавил он.