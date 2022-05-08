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Эксперты-логисты рассказали, как в 2022 году изменился рынок контейнерных перевозок

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

В 2022 году, в связи с продолжением пандемии коронавируса и кризисом на Украине, существенно изменился рынок и география контейнерных перевозок — произошла переориентация грузопотоков с запада на восток, а также на юг, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экспертов в сфере логистики.

«Запросы поступают как на транспортировку промышленных грузов и товаров народного потребления, так и на продукцию АПК, продукты питания и лекарственные средства. Мы отмечаем двукратный рост запросов на экспортную и транзитную перевозку через территорию Казахстана и Белоруссии. Перевозка через Азербайджан начинает выходить на первый план у наших клиентов», — рассказали в »РЖД Логистика».

В первую очередь, рост перевозок коснулся маршрутов, не пересекающих практически закрытые для перевозок российско-европейскую и белорусско-европейскую границы.

«На юге страны активно развивается маршрут перевозки контейнеров в порт Новороссийск. Откуда контейнер следует в Турцию (Стамбул), где проходит «очистку» и отправляется конечным грузополучателям. На Дальнем Востоке аналогичная ситуация: контейнер из порта Владивосток следует в Корею (Пусан) и в дальнейшем отправляется по любому маршруту», — пояснили в «Институте проблем естественных монополий».

Первый вице-президент компании «Трансконтейнер» Виктор Марков прогнозирует спад перевозок контейнеров по железной дороге к середине года до 5-7%.

«Ставки на импорт контейнерных грузов будут снижаться, чтобы привлечь дополнительные объемы и ввезти контейнеры, а сквозные ставки на экспорт в Китай - расти. Надеемся, что существенного дефицита контейнеров при восстановлении импорта не будет, хотя сложности с доступностью оборудования в мае-июне могут наблюдаться. Линейный контейнер должен рано или поздно заместиться условным китайским - собственным или привлеченным, и это будет выход из создавшегося положения», — отмечают в «РЖД Бизнес Актив».

Предполагается, что значительное число контейнеров будет напрямую закуплено в Китае.

«Возможно, следует привлечь к решению вопроса и государство, что может выражаться как в обнулении пошлин для ввоза китайских контейнеров, так и в финансировании расширения отечественного производства», — считают в «РЖД Логистика».

Ранее стало известно, что будет с коньяком.

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