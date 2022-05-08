«Союзконьяк»: производство коньяка в России может упасть на треть из-за дефицита дистиллята

В России может упасть производство коньяка почти на треть из-за сокращения поставок коньячных дистиллятов из Европы. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель «Союзконьяка» Дмитрий Чернев.

«Если к лету не получится наладить логистику с поставками дистиллятов из стран ближнего зарубежья, производство коньяка в России может упасть на 30%», — сказал Чернев.

По его словам, из-за объявленных в последние месяцы санкций, в Россию прекратили завозить французские и испанские коньячные дистилляты. От них зависит 70% отечественных производителей.

«Практически весь собранный урожай винограда уходит на производство российских вин, сырьем для которых в соответствии с законодательством России может быть только российский виноград. Как и российское вино, российский коньяк должен быть произведен только из российского винограда. Но законодательство дает возможность российским производителям коньяка в переходный период до 2028 года использовать в своем производстве коньячный дистиллят, произведенный за пределами России из зарубежного винограда. Оперативное замещение выпадающих объемов планируется из стран ближнего зарубежья – Армении, Грузии, Узбекистана. Новые поставки могут быть уже летом этого года», — уточнил Чернев.

В Госдуме предложили решать проблему закупками коньячных дистиллятов из Армении и Грузии.

«Российские производители могут закупить дистилляты в странах ближнего зарубежья. Проблемы нет. И коньяк – это не продукт первой необходимости: не хлеб, не вода», — пояснил председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин.