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Bloomberg: у Германии могут возникнуть проблемы из-за запрета на российский газ

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Matthias Rietschel/AP

Западные страны призывают Германию полностью отказаться от российского газа, несмотря на последствия, передает Bloomberg.

По данным агентства, Германии нужно будет импортировать газ из других стран.

«Это труднее, чем отказаться от российской нефти и угля, потому что газ требует большей инфраструктуры — и, к сожалению, Германия потратила годы на строительство газопроводов в соответствии с генеральным планом Кремля. Тем не менее, поставки из Норвегии могут быть увеличены», — говорится в материале.

Эти шаги могут быстро заменить примерно половину газа, который все еще импортируется из России, подчеркивают авторы статьи.

Также проблема может быть устранена из-за сдерживания спроса. Как отмечают в агентстве, больше немцев могут утеплить свои дома и установить тепловые насосы, в то время как многие промышленные потребители имеют возможность переключиться на альтернативные источники энергии.

С помощью этих мер Германия к концу этого года сможет найти способ жить без российского газа, подчеркивается в материале.

«Безусловно, подобные изменения обязательно будут разрушительными и, будь то добровольные или навязанные Москвой, повлекут за собой экономические издержки. По оценкам другого исследования , немедленное прекращение поставок энергоносителей из России, хотя и управляемое, сократит валовой внутренний продукт Германии на 0,5-3%», — подытожили авторы статьи.

Ранее сообщалось, что Австрии могут потребоваться годы, чтобы полностью отказаться от российского газа.

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