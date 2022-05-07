В Турции оценили, сколько лет в мире смогут пользоваться газом из Черного моря

Бывший премьер-министр Турции и заместитель руководителя партии справедливости и развития (ПСР) Бинали Йылдырым заявил в ходе встречи с сопартийцами в городе Тунджели, что количество энергоносителей в Черном море позволит удовлетворять мировые потребности в газе на протяжении почти полувека, цитирует его слова газета Sözcü.

«Запасы Черного моря в природном газе сейчас оцениваются в 540 млрд м³. Это только начало, будет продолжение. Черное море способно покрыть мировые потребности в газе в течение 45 лет», — сказал он.

Ранее газета Sabah сообщала, что Турция планирует вложить почти $10 млрд инвестиций в добычу и транспортировку 540 млрд кубометров газа в Черном море.

До этого стало известно, что власти Израиля и Турции проводят обсуждения по строительству газопровода, который создаст альтернативу поставкам газа из РФ на юг Европы.