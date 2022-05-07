Аренда жилья в Сочи на майские праздники подорожала на 40%

Средняя стоимость посуточной аренды жилья в Сочи на майские праздники 2022 года выросла на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 3910 рублей за ночь. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру.

«В целом туристы сейчас в среднем тратят на оплату жилья в Сочи 22 570 рублей за поездку. В прошлом году эта цифра равнялась 15 890 рублей», — отмечается в исследовании.

Подорожала стоимость жилья и на других курортах Краснодарского края. По сравнению с прошлогодними показателями выросла стоимость аренды в Геленджике и Туапсе — на 56% и 38% соответственно. В Геленджике показатель достиг 3 410 рублей за сутки, в Туапсе — 2 420 рублей за сутки.

По данным Суточно.ру, самые популярные города на эти майские праздники – Санкт-Петербург, Казань, Москва, Нижний Новгород, Кисловодск, Калининград, Сочи, Ярославль, Минск, Волгоград. Если говорить о менее раскрученных направлениях, растет популярность Карелии (Сортавала, Рускеала, Хелюля, Вуорио, Лахденпохья) и Дагестана (Дербент, Гуниб, Дубки, Гоцатль Большой).