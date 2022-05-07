Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
В ДНР заявили, что прошла первая взаимная передача тел погибших военных 20:43
Звезда TikTok Валя Карнавал показала помолвочное кольцо от Саши Стоуна 20:31
Эндокринологи связали лишний вес с ростом риска переломов у женщин 20:29
Российская авиация сбила у острова Змеиный украинские Су-24 и Су-27 20:24
В Киеве заверили, что с территории «Азовстали» вывели всех женщин... 20:14
Die Welt: немцы не хотят платить за антироссийские санкции Евросоюза 20:10
Болельщики «Зенита» освистали Дзюбу после выхода форварда на замену... 20:05
В Китае заявили, что Запад продолжит создавать конфликты после кризиса... 20:02
Зарема Салихова заявила, что люди пойдут в кинотеатр на матч «Зенита» только... 19:59
Фанаты «Гарри Поттера» пытаются спасти могилу Добби 19:54
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Аренда жилья в Сочи на майские праздники подорожала на 40%

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Телеграм-канал SHOT

Средняя стоимость посуточной аренды жилья в Сочи на майские праздники 2022 года выросла на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 3910 рублей за ночь. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру.

«В целом туристы сейчас в среднем тратят на оплату жилья в Сочи 22 570 рублей за поездку. В прошлом году эта цифра равнялась 15 890 рублей», — отмечается в исследовании.

Подорожала стоимость жилья и на других курортах Краснодарского края. По сравнению с прошлогодними показателями выросла стоимость аренды в Геленджике и Туапсе — на 56% и 38% соответственно. В Геленджике показатель достиг 3 410 рублей за сутки, в Туапсе — 2 420 рублей за сутки.

По данным Суточно.ру, самые популярные города на эти майские праздники – Санкт-Петербург, Казань, Москва, Нижний Новгород, Кисловодск, Калининград, Сочи, Ярославль, Минск, Волгоград. Если говорить о менее раскрученных направлениях, растет популярность Карелии (Сортавала, Рускеала, Хелюля, Вуорио, Лахденпохья) и Дагестана (Дербент, Гуниб, Дубки, Гоцатль Большой).

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть