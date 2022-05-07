Продажи абонементов в фитнес-клубы в России за год сократились на 6,2%

Продажи карт и абонементов в российские фитнес-клубы в апреле 2022 года упали на 6,2% по сравнению с апрелем 2021 года и на 6,5% к апрелю 2019 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Национального фитнес-сообщества Елену Силину.

«Показатель продаж клубных карт и абонементов в апреле в среднем по российской фитнес-отрасли ниже на 6,2% к аналогичному периоду прошлого года и на 6,5% к докризисному уровню. При этом в сравнении с мартом 2022 года он даже увеличился, пусть и незначительно, — на 2%. Это произошло благодаря тому, что многие крупные игроки нарастили продажи карт в период высокого для отрасли весеннего сезона», — пояснила Силина.

В 2021 году количество россиян, систематически посещающих фитнес-клубы и спортивные секции, уменьшилось на 26,2%, или на 5,1 млн человек. Об этом «Газете.Ru» сообщила аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании опросных данных Росстата.

Наибольшее сокращение посетителей спортклубов отмечено в Калмыкии (-81,7%), Республике Алтай (-75,6%), Калининградской области (-66,7%), Марий Эл (-62,4%), Орловской области (-60,6%), Пензенской области (-59,9%), Дагестане (-52,5%), Мордовии (-51,5%), Тыве (-51,3%), а также Приморском крае (-50,5%).