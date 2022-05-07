Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
WP: Пентагон закупит для Украины ракеты с лазерным наведением 10:45
СК России расследует преступления против мирных жителей в Харьковской области 10:41
Гендиректор «Зенита» Медведев заявил, что решение по уходу Кержакова не... 10:40
Ученые выяснили, что «таинственная обезьяна» на Борнео представляет собой редкий... 10:39
Заявки на транзит российского газа через Украину упали на 6,4% 10:36
Экс-игрок «Спартака» Гаврилов заявил, что форвард «Зенита» Дзюба... 10:32
Спасатель рассказал, что делать, если не удалось полностью удалить клеща 10:27
Россияне стали отменять бронирование в крымских отелях 10:25
Российский форвард Михеев установил уникальное достижение «Торонто» 10:24
МВД Приднестровья подтвердило взрывы на границе с Украиной 10:22
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Продажи абонементов в фитнес-клубы в России за год сократились на 6,2%

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Продажи карт и абонементов в российские фитнес-клубы в апреле 2022 года упали на 6,2% по сравнению с апрелем 2021 года и на 6,5% к апрелю 2019 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Национального фитнес-сообщества Елену Силину.

«Показатель продаж клубных карт и абонементов в апреле в среднем по российской фитнес-отрасли ниже на 6,2% к аналогичному периоду прошлого года и на 6,5% к докризисному уровню. При этом в сравнении с мартом 2022 года он даже увеличился, пусть и незначительно, — на 2%. Это произошло благодаря тому, что многие крупные игроки нарастили продажи карт в период высокого для отрасли весеннего сезона», — пояснила Силина.

В 2021 году количество россиян, систематически посещающих фитнес-клубы и спортивные секции, уменьшилось на 26,2%, или на 5,1 млн человек. Об этом «Газете.Ru» сообщила аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании опросных данных Росстата.

Наибольшее сокращение посетителей спортклубов отмечено в Калмыкии (-81,7%), Республике Алтай (-75,6%), Калининградской области (-66,7%), Марий Эл (-62,4%), Орловской области (-60,6%), Пензенской области (-59,9%), Дагестане (-52,5%), Мордовии (-51,5%), Тыве (-51,3%), а также Приморском крае (-50,5%).

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть