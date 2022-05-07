Аналитик оценила вероятность дефолта США

Начальник отдела аналитики и продвижения «БКС Мир инвестиций» Оксана Холоденко рассказала, что гособлигации США считаются безрисковым инструментом, однако дефолт США по федеральным долгам все же возможен в двух случаях. Об этом сообщает агентство «Прайм».

В первом случае, по мнению аналитика, речь идет об отказе от повышения лимита госдолга.

«По вопросу повышения лимита госдолга, как правило, идут длительные дебаты в конгрессе. Вопрос, как правило, решается вокруг дедлайна. При запаздывании положительного решения запускается временная техническая процедура обслуживания госдолга», — пояснила Холоденко.

Второй сценарий дефолта — отказ от выплаты процентов.

Также для оценки ситуации с госдолгом рассматриваются два временных периода: среднесрочный (в течение пары лет) и долгосрочный (более десяти лет). Второй вариант более вероятен, однако он связан с непредвиденными событиями.

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