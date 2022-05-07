Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Жители ДНР и ЛНР получат российские номера телефонов 10:52
Нападающий «Миннесоты» Зуккарелло: Капризов всегда найдет способ забросить... 10:47
WP: Пентагон закупит для Украины ракеты с лазерным наведением 10:45
СК России расследует преступления против мирных жителей в Харьковской области 10:41
Гендиректор «Зенита» Медведев заявил, что решение по уходу Кержакова не... 10:40
Ученые выяснили, что «таинственная обезьяна» на Борнео представляет собой редкий... 10:39
Заявки на транзит российского газа через Украину упали на 6,4% 10:36
Экс-игрок «Спартака» Гаврилов заявил, что форвард «Зенита» Дзюба... 10:32
Спасатель рассказал, что делать, если не удалось полностью удалить клеща 10:27
Россияне стали отменять бронирование в крымских отелях 10:25
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Аналитик оценила вероятность дефолта США

Экономист Холоденко рассказала о двух сценариях США по долгам

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Reuters

Начальник отдела аналитики и продвижения «БКС Мир инвестиций» Оксана Холоденко рассказала, что гособлигации США считаются безрисковым инструментом, однако дефолт США по федеральным долгам все же возможен в двух случаях. Об этом сообщает агентство «Прайм».

В первом случае, по мнению аналитика, речь идет об отказе от повышения лимита госдолга.

«По вопросу повышения лимита госдолга, как правило, идут длительные дебаты в конгрессе. Вопрос, как правило, решается вокруг дедлайна. При запаздывании положительного решения запускается временная техническая процедура обслуживания госдолга», — пояснила Холоденко.

Второй сценарий дефолта — отказ от выплаты процентов.

Также для оценки ситуации с госдолгом рассматриваются два временных периода: среднесрочный (в течение пары лет) и долгосрочный (более десяти лет). Второй вариант более вероятен, однако он связан с непредвиденными событиями.

Ранее эксперты рассказали, как инфляция в Евросоюзе повлияет на цены в России.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть