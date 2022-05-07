Посол Шри-Ланки Лиянаге: страна планирует закупить удобрения в России до начала лета

Посол Шри-Ланки в России, профессор Джанита Абейвикрема Лиянаге заявила, что власти острова планируют закупить в России удобрения, мочевину, фосфаты и калий до начала лета 2022 года. Поставки должны закрыть потребность страны в этом виде товаров на год. Об этом сообщает ТАСС.

«В России много различных удобрений, в которых Шри-Ланка очень нуждается. Это мочевина и калий, фосфаты. Мы сейчас с несколькими компаниями одновременно ведем переговоры о срочных поставках удобрений в Шри-Ланку. Мы рассматриваем возможность, чтобы поставки были крупными, чтобы нам хватило на год. Уже в июне нам надо большое количество удобрений. Надеемся, что в мае нам их поставят», — рассказала дипломат.

По ее словам, из России в Шри-Ланку поставляется уголь, однако власти хотят расширить поставки энергоресурсов. В частности, страна заинтересована в сырой нефти, газе.

Ранее заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев сообщил, что Россия, несмотря на различные условия, продолжит исполнять свои обязательства по международным контрактам, включая поставки товаров агропромышленного комплекса.