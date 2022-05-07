Глава «Росчайкофе» Чантурия сообщил о возможном дефиците чая

В России осенью может возникнуть дефицит чая из-за нулевых пошлин на ввоз готовой продукции в страну, а также из-за подорожания морских перевозок. Об этом «Газете.Ru» сообщил глава отраслевого союза «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

«Риски возникновения дефицита чая к осени выросли. При 10-процентных ставках на ввоз готовой чайной продукции риск дефицита гораздо ниже, чем при нулевых», — заявил Чантурия.

Как рассказал глава союза, в марте страны ЕАЭС отменили пошлины на ввоз чая в упаковках. Кроме того, из-за санкций сейчас сократилось количество морских контейнеров, прибывающих в Россию, а цена их фрахта выросла.

«Стандартный 40-футовый морской контейнер вмещает 5-7 тонн готового чая или 20-25 тонн сырья. Поскольку теперь готовый чай везти выгоднее из-за более высокой добавленной стоимости, это сильно сократит предложение иностранного сырья, на котором держится российская перерабатывающая чайная отрасль», — объяснил Чантурия.

Такая ситуация, по его словам, приведет к тому, что общий объем чая в России уменьшится.

На «Московской чайной фабрике» подтвердили, что растет и стоимость сырья для чайного производства, и расходы на его транспортировку.

«Важно понимать, что дорожает и само чайное сырье. Его стоимость в валютном эквиваленте также растет, а прежние логистические каналы не работают. Какие будут расходы на фрахт, которые и без того сильно выросли во время пандемии, сейчас даже трудно представить», — сказали в компании.

По словам Чантурии, «Росчайкофе» намерен до конца мая убедить ЕАЭС отменить нулевую пошлину на ввоз готового чая.

«Если эту меру не отменят, мы рискуем вернуться обратно в 1990-е годы, когда чайная отрасль в России была ориентирована исключительно на продажу иностранных брендов», — резюмировал глава ассоциации.