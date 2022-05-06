Shell сообщила о приостановке работы заправок в России

Генеральный директор «Шелл Нефть» Cергей Стародубцев заявил, что в ближайшие дни британско-нидерландская нефтегазовая компания остановит работу своих АЗС в России для продажи их новому владельцу. Его комментарий приводится на сайте компании.

Как рассказал Стародубцев, компания ведет переговоры по продаже компании «Шелл Нефть», владеющей сетью АЗС и заводом по производству смазочных материалов в Торжке.

«Для обеспечения продажи компании «Шелл Нефть» новому владельцу работа АЗС «Шелл» и завода по производству смазочных материалов будет временно приостановлена в ближайшие дни», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Shell анонсировала продажу своего заправочного бизнеса в России — более 370 АЗС в 28 городах по всей стране. По их словам, потенциального покупателя уже нашли, однако сделка еще не закрыта. Уточняется, что Shell продает все автозаправки вместе с персоналом при условии, что работникам АЗС будут платить текущие зарплаты до конца года. Среди потенциальных покупателей сети АЗС называют «Лукойл».