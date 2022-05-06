Финляндия сократила закупки нефти из России на 70% за месяц

Финляндия снизила закупки российской нефти на 70% в марте после начала спецоперации России на Украине. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные финской таможни.

Финляндия резко сократила использование нефти из России и перешла на поставки из Норвегии. Кроме того, стоимость закупок российской нефти в марте упала на 45% по сравнению с прошлогодними показателями, отметили в агентстве.

По словам экспертов, торговые отношения России и Финляндии постепенно разрушаются. При этом рост стоимости импорта после отказа от российской нефти будет временным явлением.

3 мая канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна с декабря прошлого года начала готовиться к сокращению зависимости от энергетических ресурсов России. По его словам, осенью текущего года Берлин, возможно, откажется от поставок российского угля.