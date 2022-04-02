Похожий на McDonald's товарный знак не смог пройти регистрацию в РФ

Компания, направившая заявку на регистрацию товарного знака «Дядя Ваня» в России, не прошла ее. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Организация, которая подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака, решила отозвать свое обращение.

Предполагалось, что «Дядя Ваня» якобы заменит ушедший с российского рынка McDonald's. Направленный товарный знак напоминает сеть американских заведений.

Глава Роспатента Юрий Зубов уточнил, что предприниматели из РФ пытаются зарегистрировать бренды, схожие с известными. Однако потом бизнесмены отзывают свои заявки.

«Или не уплачивается пошлина за дальнейшую регистрацию заявки, и в связи с этим тоже через какое-то время происходит отказ», — объяснил руководитель ведомства.

Ранее стало известно, что владельцы «Дяди Вани» заявили, что не связаны с регистрацией похожего на McDonald's логотипа.

Также пояснялось, что заведения McDonald's в Сибири продолжают работать в обычном режиме.