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Эксперт Титов: трудности с доставкой российского угля могут привести к росту цен на него

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Старший эксперт сектора «Энергетические рынки» ИЭФ Александр Титов заявил, что российский уголь не имеет такой яркой «политической окраски», как газ. Об этом сообщает «радио Sputnik».

Титов подчеркнул, что несмотря на то, что рынок угля тоже затронули санкции Запада в отношении России, он в меньшей степени подвержен влиянию политических факторов, чем рынки нефти и газа.

«Углю отчасти повезло, потому что он не так «политически окрашен», как газ. Если про газ в Европе говорят, что это энергетическое оружие Российской Федерации, то уголь в подобных дискуссиях обходят стороной. Это немного поддерживает ископаемое топливо», — отметил эксперт.

Титов отмечает, что из-за логистических проблем с поставками угля, которые возникают в последнее время, цены на энергоноситель могут вырасти.

В краткосрочной перспективе цены на уголь, оказавшийся почти вне политики, будут оставаться высокими, уверен он. Но приблизительно через пять лет спрос на этот вид топлива перестанет расти, уточнил эксперт.

Ранее японское министерство экономики, торговли и промышленности перечислило импортируемые с территории России ресурсы, которые будет сложно заменить в краткосрочной перспективе.

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